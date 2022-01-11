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MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef'te 3. finalist kim oldu? 10 Ocak MasterChef son bölüm

MasterChef dün akşam kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef dün akşam son bölümde finale kalacak 3. yarışmacıyı belirlemek için Hasan ile Sergen kıyasıya mücadele verdi. Peki MasterChef dün akşam kim elendi? MasterChef'te 3. finalist kim oldu? 10 Ocak MasterChef son bölüm

11.01.2022 - 08:38 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef Türkiye’de dün akşam 3. finalist belli oldu. Son düelloya kalan MasterChef’te Sergen ile Hasan, üç oyunda şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Şampiyonun belli olacağı haftada son finalist kim oldu, yarışmaya kim veda etti?

  • MASTERCHEF’TE 3. FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef’te bu akşam sezonun bir önemli düellosu daha ekrana geldi. Son dörde kalan Sergen ile Hasan, finale kalabilmek için mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verdi. Günün sonunda toplamda en fazla puanı toplayan isim MasterChef’in 3. finalisti olacak.

    Günün ilk oyunda istenilen yemek Pekin Ördeği idi. Verilen 1,5 saatlik süre sonunda şeflerin verdiği puanların dağılımı şöyle oldu;

    Sergen: Mehmet Şef 7 + Somer Şef 8 + Danilo Şef 8 = 23

    Hasan: Mehmet Şef 6 + Somer Şef 7 + Danilo Şef 8 = 21

  • Günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Verilen ana ürün pomelo oldu. Kırk dakikalık süre sonunda Sergen ile Hasan arasındaki fark bire düştü. Sergen 42, Hasan 41 puanda son oyuna girdi. İşte 2. oyundaki puan dağılımı

    Sergen: Mehmet Şef 7 + Somer Şef 6 + Danilo Şef 6 = 19

    Hasan: Mehmet Şef 7 + Somer Şef 7 + Danilo Şef 6 = 20

    Üçüncü yemek ise Mehmet Şefin tabağı idi. Bu oyunda Sergen 19, Hasan 25 puan aldı.

    Sergen: Mehmet Şef 6 + Somer Şef 6 + Danilo Şef 7 = 19

    Hasan: Mehmet Şef 8 + Somer Şef 8 + Danilo Şef 9 = 25

    Toplamda Hasan 66, Sergen 61 puan aldı. Böylece Hasan, ilk üçe giren üçüncü isim oldu.

  • MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? 10 OCAK 2022

    Sezon başından bu yana büyük heyecan ve mücadele içinde geçen MasterChef Türkiye’de bu akşam Hasan ile Sergen arasında kritik bir düello oynandı. İki yarışmacı da varını yoğunu ortaya koydu. Maharetlerini sergileyen yarışmacılar, üç yemekten en yüksek puanı almaya çalıştı. Şeflerin vereceği puanlar sonunda daha düşük oy alan Sergen, MasterChef’e sezon dördüncüsü olarak veda etti.

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