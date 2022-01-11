MASTERCHEF’TE 3. FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef’te bu akşam sezonun bir önemli düellosu daha ekrana geldi. Son dörde kalan Sergen ile Hasan, finale kalabilmek için mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verdi. Günün sonunda toplamda en fazla puanı toplayan isim MasterChef’in 3. finalisti olacak.

Günün ilk oyunda istenilen yemek Pekin Ördeği idi. Verilen 1,5 saatlik süre sonunda şeflerin verdiği puanların dağılımı şöyle oldu;

Sergen: Mehmet Şef 7 + Somer Şef 8 + Danilo Şef 8 = 23

Hasan: Mehmet Şef 6 + Somer Şef 7 + Danilo Şef 8 = 21