MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanların ve takımların belli olması ile yerini büyük bir mücadeleye bıraktı.Yeni haftanın kaptanı olmak, aklındaki takımı kurmak isteyen yarışmacılar arasında tam bir lezzet rekabeti ortaya konuldu. Verilen sürenin sonunda şefler, gecenin en iyi tabağının sahibini yani MasterChef'te bu haftanın Mavi takım kaptanı kim oldu açıkladılar. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül MasterChef yeni takım kaptanları kimler? İşte detaylar....

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin dün akşamki yeni bölümünde takım kaptanlığı için yarışmacılara ana malzeme olarak Oreo verildi. MasterChef yeni bölümde kaptanlık oyununda en iyi yaratıcı tatlıyı yapan yarışmacı, yeni haftanın Mavi takım kaptanı olacak. Bu oyunda yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika idi. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen MasterChef 54. bölümde yarışmacılar en güzel, en iyi yaratıcı tatlı tabağını çıkarmak için yarıştı. Ana ürün olan Oreo'yu ön plana çıkan on altı tabak, süre bitiminde şeflerin tadımı için hazırlanmıştı.

Şefler ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa'nın hazırladığı tatlıları ön plana çıktı. Son bir tadım sonrasında Ayyüce, Furkan ve Emir ise bu oyunda son üçe kalan isimler oldular. Birbirinden değişik lezzetler ve fikirlerin kapışmasında kazananı şeflerin oybirliği ile açıkladığı karar belirledi. MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan, gecenin en iyi tabağını yapan isim ve Mavi takım kaptanı Furkan oldu.

MASTERCHEF 2020'DE BU HAFTA TAKIMLAR NASIL KURULDU?

MasterChef 2020'nin 54. yeni bölümünde oynanan kaptanlık oyununun ardından şefler en başarılı tabağın sahibi olarak Furkan'ı seçti. Mavi takım kaptanı olan Furkan, "bu gece çok istekli olduğunu düşündüğüm" diyerek Kırmızı takımın kaptanı olması için Selin'i seçti. Böylece MasterChef Selin, yedekten katıldığı haftada takım kaptanı oldu. Bu haftanın kaptanları olan Furkan ile Selin, birer birer seçtikleri yarışmacılar ile haftanın takımlarını şu şekilde oluşturdular;

MAVİ TAKIM: Furkan, Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur

KIRMIZI TAKIM: Selin, Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray

MASTERCHEF TÜRİYE 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI