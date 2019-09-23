23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? 22 Eylül MasterChef kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? soruları MasterChef'in son bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. 22 Eylül MasterChef son bölümde yarışmacılar takım kaptanlığı ve ödül oyunu için mücadele etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
SOMER ŞEF'TEN SUNA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
MasterChef Türkiye'nin on yedinci bölümünde Somer Şef, Suna ile ilgili övgülerde bulundu. Suna, takım arkadaşı Güzide'ye hızlı mayalama yapması içi taktikler verirken Somer Şef ve Mehmet Şef'in dikkatinden kaçmadı ve Suna'nın çok zeki olduğunu, yarışmada çok ileri seviyeye gideceğini söylediler.
YENİ YARIŞMACI TAKIM KAPTANI OLDU!
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde hem yarışmacıları hem de izleyiciyi şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. Takım kaptanlığını alan Güzide, rakip kaptanı seçerken stratejik bir yöntem izleyerek, yarışmada daha ilk günü olan Alican'ı seçti. Güzide'nin bu hareketi jüri üyeleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı. Güzendi rakip takımının kaptanını ise Alican olarak seçti. Ardından Güzide ve Alican takım yarışmacılarını seçti.
Mavi Takım Kaptanı Güzide: Suna, Rıfat, Batuhan, F.Batuhan, Açelya, Müge
Kırmızı Takım Kaptanı Alican: Ekin, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa, Eda
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu haftaki ödül oyunu yarışması 3 faklı hamburger oldu. Jüri üyeleri yapılan hamburgerleri beğenmeyince ödül vermemeye karar verdi. Çarşamba günü yapılacak yarışmada Master Class'ı açıklayacaklarını duyurdu.
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