MasterChef Türkiye'de önceki bölümlerde Didem ve Özgül eleme potasına girmişti. Son bölümde, yarışmacılar birbirine bağlanmış halde İspanyol menüsünü tamamlamak için rekabet etti. Oyunu Kırmızı takım kazandı. Mavi takım Somer Şef'in analı kızlı tabağının aynını yaparak bireysel dokunulmazlık elde edebilmek için yarıştı. Şefler son üçe Esra, Tanya ve Furkan'ı seçti.

Bireysel dokunulmazlığı alan ESRA eleme adayı olarak EMİR'in ismini verdi.

Esra, Emir'i seçme sebebi olarak ,"Emir bana güçlülerin potaya gitmesi gerektiğini söyledi." dedi. Emir ise "Ben daha önce onu potaya yolladığım için beni gönderdi." şeklinde yanıt verdi.

Takım içinde yapılan oylama sonucu son eleme adayı takım kaptanı UĞUR oldu.

ELEME ADAYLARI: DİDEM, ÖZGÜL, EMİR VE UĞUR