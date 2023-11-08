TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yapacak. Düello şeklinde gerçekleşecek ikinci dokunulmazlık oyunu renkli anlara sahne olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Kasım MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...