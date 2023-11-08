MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 8 Kasım eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Gecenin konsepti ateş ve buz oldu. Düello şeklinde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan çeşitli malzemelerden yaratıcı soğuk ve sıcak yemekler yapmalarını isteyecek. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçecek. İşte 8 Kasım MasterChef'te haftanın eleme adayları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yapacak. Düello şeklinde gerçekleşecek ikinci dokunulmazlık oyunu renkli anlara sahne olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Kasım MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilecek olan yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yapacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
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Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.