TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrası, mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geliyor. Tansiyonun hiç düşmediği programda haftanın birinci ve ikinci eleme adayları yapılan değerlendirmeler sonrasında netlik kazanacak. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...