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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yemek programı MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti olarak şefler yarışmacılardan, Cristoph Colomb'un getirdiği yeni dünya ürünlerinden 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. İşte 5 Ekim Perşembe MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:09
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Tansiyonun her geçen gün arttığı programda yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın üçüncü takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Cristoph Colomb'un getirdiği yeni dünya ürünlerinden 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Barbaros - Kaptan

          Kıvanç

          Metin

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Esra

          Alican

          Barış

          Eda

        • 6

          Kırmızı Takım

          Kerem - Kaptan

          Hasan

          Eren

          Sergen

          Azize

          Dilara

          Cemre

          Batuhan

          Tanya

        • 7

          EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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        Terazi
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