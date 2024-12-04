MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk takım oyununu sayı dezavantajına rağmen kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Şirin eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...