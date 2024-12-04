MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Aralık 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde şefler dokunulmazlık oyunu yemeğini kaptanlara söyledi. Takım kaptanları ise yemeğin tarifini konuşmadan kendi ekiplerine anlatmaya çalıştı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Aralık Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Haftanın ilk takım oyununu sayı dezavantajına rağmen kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Şirin eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 3-0 skorla kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta yarışmacılar yapacağı yemeğin malzemelerini açık arttırma yoluyla aldı.
Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucunda Beyza oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
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Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Alper
Erim
Eda
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?
MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.