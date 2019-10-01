MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Her takımdan birer kişi karşılıklı 10-15 dakikalık süre içerisinde jüri üyesinin verdiği yemeği hazırladı. Heyecanın tavan yaptığı yarışmada elemeye giden takım belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 30 Eylül MasterChef Türkiye son bölüm...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu 4'e 3 Mavi takım kazandı.

AÇELYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef Türkiye'nin yirmi ikinci bölümünde yarışmacılar şeflerin karşısında düello için bici aşı yaptılar. Açelya ile Bahri'nin düellosunda kazanan Açelya oldu. Açelya daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim ise Ekin oldu. Ekin elemeye gidecek ilk ismi Eda olarak açıkladı. Oylamada ise ikinci elemeye giden yarışmacı Alican oldu.

EKİN İLE EDA ARASINDA GERGİNLİK!

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ekin'inin Eda'yı ilk eleme adayı olarak seçmesi oylamada da tansiyonu yükseltti. Eda ile Ekin arasında büyük gerginlik yaşandı.