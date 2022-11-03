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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Kasım 2022?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunun ardından takımlarını oluşturan mavi ve kırmızı takım kaptanları ilk kez karşı karşıya geliyor. Haftanın ilk takım oyununda, dokunulmazlığın sahibi ve haftanın ilk eleme adayları bu akşam belli olacak. İşte 3 Kasım 2022 MasterChef'te ilk dokunulmazlığın sahibi...

Giriş: 03.11.2022 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan takım oyunu etabında, İtalyan mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler...

  • MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İtalyan mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

     

  • MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     

  • MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

     

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    Mavi Takım

    Görkem (Takım kaptanı)

    Gamze

    Büşra

    Metin

    Tolga

    Ayaz

    Burak Kaya

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