MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler Cumhuriyet Bayramı kapsamında kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu konsept ile yarışmacılardan lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 29 Ekim Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...