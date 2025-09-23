Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Gecenin konsepti, mantılar oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım, şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek olan yarışmacıları belirleyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:35
        • 1

          MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Çağatay kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Çağatay (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Gizem

          Onur

          Kemal Can

          Barış

          Cansu

          Ayten

          Nisa

        • 6

          Kırmızı Takım

          Ayla (Takım Kaptanı)

          Furkan

          Özkan

          Sezer

          Mert

          İhsan

          Eylül

          Aslı

          Çağlar

          Meryem

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

