MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Çağatay kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...