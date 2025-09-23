MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Çağatay kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...