MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 2 Kasım akşamı oynandı. MasterChef'te yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti ve eleme potasına giden aday belli oldu. İşte 2 Kasım 2023 MasterChef All Star haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları...
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MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık gecesinde yarışmacılar takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Takım dokunulmazlığı kaybeden ekip içerisinde 5. ve 6. eleme adayları belirlendi. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler....
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MASTERCHEF'TE 2 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında üçüncü dokunulmazlık yarışmasını mavi takım kazandı. Kaybeden kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Dilara oldu.
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MASTERCHEF'TE (2 KASIM) ELEME ADAYI KİM OLDU?
Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımdan 5. eleme adayı Esra oldu. 6. eleme adayı ise Batuhan oldu.
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MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR
1. Eleme adayı: Cemre
2. Eleme adayı: Alican
3. Eleme adayı: Tolga
4. Eleme adayı: Barış