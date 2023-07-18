MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 18 Temmuz MasterChef All Star haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecen mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için mücadele edecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
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Eda - (Mavi takım kaptanı)
Çağatay
Burcu
Sergen
Ayaz
Esra
Suna
Mert
Sefa
Rıfat
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Barış - (Kırmızı takım kaptanı)
Tahsin
Dilara
Büşra
Eray
Tanya
Batuhan
Gamze
Tolga
Berker