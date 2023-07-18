Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 18 Temmuz MasterChef All Star haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecen mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için mücadele edecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tatlılar yapmasını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        • 6

          Eda - (Mavi takım kaptanı)

          Çağatay

          Burcu

          Sergen

          Ayaz

          Esra

          Suna

          Mert

          Sefa

          Rıfat

        • 7

          Barış - (Kırmızı takım kaptanı)

          Tahsin

          Dilara

          Büşra

          Eray

          Tanya

          Batuhan

          Gamze

          Tolga

          Berker

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...