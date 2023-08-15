MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu mu?
MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, esnaf lokantasına özgü yemekler yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, haftanın ilk takım oyununu galibi jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 15 Ağustos 2023 Salı MasterChef haftanın ilk eleme adayları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecek olan mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, esnaf lokantasına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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Mavi Takım
Azize - Kaptan
Sergen
Dilara
Tanya
Barbaros
Sefa
Gamze
Esra
Rıfat
Alican
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Kırmızı Takım
Kıvanç - Kaptan
Tahsin
Ayaz
Tolga
Eray
Barış
Suna
Çağatay
Batuhan
Eda
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