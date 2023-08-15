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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos 2023 MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu mu?

        MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, esnaf lokantasına özgü yemekler yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, haftanın ilk takım oyununu galibi jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 15 Ağustos 2023 Salı MasterChef haftanın ilk eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 19:06
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecek olan mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, esnaf lokantasına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          Mavi Takım

          Azize - Kaptan

          Sergen

          Dilara

          Tanya

          Barbaros

          Sefa

          Gamze

          Esra

          Rıfat

          Alican

        • 6

          Kırmızı Takım

          Kıvanç - Kaptan

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Eray

          Barış

          Suna

          Çağatay

          Batuhan

          Eda

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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