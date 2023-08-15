TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecek olan mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...