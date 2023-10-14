Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 18:09 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı yemek yarışması MasterChef'te, bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          MASTERCHEF 14 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef yarışmasının yeni bölümü bugün saat 20.00'da yayınlanacak. Bölümün yayınlanmasının ve dokunulmazlık oyununu kazananın belli olmasının ardından haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

          MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

          MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

          MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

          Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan

        • 5

          KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

          Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa