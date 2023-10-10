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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:53
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        • 1

          TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Konuyla ilgili merak edilen: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

          Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.

        • 3

          KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

          Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

        • 4

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Allstar'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak. Haftanın ilk dokunulmazlığını alan isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 5

          10 EKİM HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef Allstar'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak. Eleme adayı netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

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