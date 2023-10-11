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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın eleme adayları kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:41
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        • 1

          TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Konuyla ilgili merak edilen: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

          Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.

        • 3

          KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

          Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

        • 4

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Batuhan oldu.

        • 5

          10 EKİM HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da haftanın ilk eleme adayları Tahsin ve Sergen oldu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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