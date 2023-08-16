Gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda! İşte 16 Ağustos MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef Türkiye All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Asya lezzetleri teması ile yaşanacak kıyasıya yarış için gözler ekranlara çevrildi. Peki, 16 Ağustos MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlığını kim aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...
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MasterChef Türkiye'de gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çevrildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda dokunulmaz olan isim Barbaros olurken, Sergen ve Esra eleme adayı oldu. İşte "MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kazanan takım açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayları Esra ve Sergen oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.