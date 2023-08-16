MasterChef Türkiye'de gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çevrildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda dokunulmaz olan isim Barbaros olurken, Sergen ve Esra eleme adayı oldu. İşte "MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...