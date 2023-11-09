TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Mavi ve Krımızı takım arasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 8 Kasım'da ikinci dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 3. eleme adayı olarak Alican'ı seçerken MasterChef 4. eleme adayı ise oylama sonucunda Cemre oldu. 9 Kasım'da yayınlanan 144. yeni bölümde en güzel güveçi yapan takım ve dokunulmazlığı kazanan isim de netleşecek. İşte 9 Kasım Perşembe MasterChef All Star dokunulmazlık oyununun kazananına ilişkin detaylar...