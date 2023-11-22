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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluşacak. ilk etapta her iki takımdan 3 kişi yarışacak. İlk etapta başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü mavi takım seçerken, tatlıyı da kırmızı takım belirleyecek. İkinci etapta ilk etapta olduğu gibi 3 kişi yarışacak. İkinci etapta ise başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü kırmızı takım seçerken, tatlıyı mavi takım belirleyecek. Patatesten tatlı yapılacağı akşamda bir yarışmacının tabağı şeflere kaşık attırdı. İşte 22 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:27
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        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Takım oyunu düello şeklinde 2 etaptan oluşacak. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluşacak ve düello şeklinde olacak. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

          MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

          İlk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı da Dilara oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Alican (Kaptan)

          Cemre

          Esra

          Hasan

          Barbaros

          Dilara

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Batuhan (Kaptan)

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Eren

          Sergen

        • 7

          19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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