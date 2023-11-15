MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star heyecanı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'te bu sezonun ikinci kaşığı atılıyor. Takım oyununda şefler yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Günün sonunda takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak mücadele edecek. İşte 15 Kasım 2023 MasterChef haftanın eleme adayları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef All Star'da günün konsepti Türk Devletleri Teşkilatı'na üye (Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan) ülkelerine özgü yemekler yapılacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları
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Mavi Takım
Barbaros (Takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican
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Kırmızı Takım
Tolga (Takım kaptanı)
Eren
Kıvanç
Hasan
Esra
Batuhan
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MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?
MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...