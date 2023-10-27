MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 26 Ekim MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar hamur işi sokak lezzetleri konsepti ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
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MasterChef Türkiye All Star'da 130. bölümde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Hamur işi sokak lezzetleri temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI
MasterChef All Star'da 16 Ekim akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sokak lezzetleri ile hünerlerini sergiledi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.
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MASTERCHEF 26 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gecenin eleme adayları Cemre ve Esra oldu.