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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde neler oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler

        MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:10
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        • 1

          MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele edecek.

        • 2

          MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

        • 3

          MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Sefa (takım kaptanı)

          Barbaros

          Hasan

          Ayaz

          Esra

          Suna

          Kerem

          Azize

          Alican

        • 4

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Dilara (takım kaptanı)

          Sergen

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Tanya

          Batuhan

          Gamze

          Barış

        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
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