MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler
MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.
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MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele edecek.
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MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.
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MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Sefa (takım kaptanı)
Barbaros
Hasan
Ayaz
Esra
Suna
Kerem
Azize
Alican
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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Dilara (takım kaptanı)
Sergen
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Tanya
Batuhan
Gamze
Barış
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