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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef All Star son bölümde eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef All Star son gelişmeler

        MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları ekip arkadaşlarını seçti. 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını çıkaracak. İşte 5 Eylül 2023 akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:20
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        • 1

          MasterChef yarışmasında 5 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununu kimin alacağı izleyicilere tarafından merak ediliyor. Sefa ve Dilara'nın kaptanlığındaki takımlar dokunulmazlık için mücadele etti.

        • 2

          MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan ve takım dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak.

        • 3

          MAVİ TAKIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Hasan oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra dokunulmazlığı kazanan Hasan ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Ardından mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla ikinci eleme adayı olarak Suna'yı seçti.

        • 5

          MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Sefa (takım kaptanı)

          Barbaros

          Hasan

          Ayaz

          Esra

          Suna

          Kerem

          Azize

          Alican

        • 6

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Dilara (takım kaptanı)

          Sergen

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Tanya

          Batuhan

          Gamze

          Barış

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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