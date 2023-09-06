MASTERCHEF 5 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarıdan Cezayir mutfağına özgü bir menü yapmasını istedi. En iyi menüyü hazırlayan ve takım dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adayını çıkaracak.