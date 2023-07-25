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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 25 Temmuz Salı MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

        MasterChef 25 Temmuz Salı dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        MasterChef yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında haftanın ilk takım oyununda 7 bölgeden 7 adet börek yapılacak. 25 Temmuz Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirlenecek. İşte 25 Temmuz Salı MasterChef Türkiye All Star haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takıma ilişkin merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 18:59
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. 25 Temmuz Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yarışı sürüyor. 24 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde kaptanlık heyecanı yaşandı ve haftanın takımları belli oldu. İşte 25 Temmuz Salı MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          25 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde MasterChef haftanı ilk dokunulnazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte açıklanacak.

        • 3

          MASTERCHEF 24 TEMMUZ KAPTANLIK OYUNUNUNUN KAZANANI BELLİ OLDU!

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza yemeği olan deniz ürünleri tabağını yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Batuhan oldu. Mavi takım kaptanı Batuhan, kırmızı takım kaptanı olarak, Sefa'yı seçti.

        • 4

          MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?

          Bu hafta MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Burcu oldu.

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın takımları belli oldu.

        • 5

          Mavi takım

          Batuhan (Mavi takım kaptanı)

          Eray

          Dilara

          Azize

          Tanya

          Suna

          Tolga

          Gamze

          Barış

          Rıfat

          Kırmızı takım

          Sefa (Kırmızı takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Çağatay

          Büşra

          Mert

          Esra

          Berker

          Eda

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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