7 Eylül 2023 Perşembe akşamı MasterChef All Star Türkiye son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar 3. takım dokunulmazlık oyunu için Balıkesir'e gitti. En iyi menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından 5. ve 6. eleme adayları seçildi. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?