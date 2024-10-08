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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kırmızı takım kaptanı Kerem olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, '7 bölge, 7 ürünle, 7 yemek' yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Ekim 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:22
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘7 bölge 7 ürünle 7 yemek’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kıran kıran anlara sahne olan dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı ortaya çıkaran Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Emre, birinci eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Eleme potasına giden 2. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Nigar oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Nevzat (Takım Kaptanı)

          Eda

          Emre

          Semih

          Şirin

          Nigar

          Ezgi

          Muratcan

          Erim

        • 6

          Kırmızı Takım

          Kerem (Takım Kaptanı)

          Onur

          Zübeyde

          Alper

          Beyza

          Kaan

          Hakan

          Akın

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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