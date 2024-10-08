MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Nevzat olurken, kırmızı takım kaptanı Kerem olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, '7 bölge, 7 ürünle, 7 yemek' yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 8 Ekim 2024 Salı dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘7 bölge 7 ürünle 7 yemek’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Nevzat (Takım Kaptanı)
Eda
Emre
Semih
Şirin
Nigar
Ezgi
Muratcan
Erim
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Kırmızı Takım
Kerem (Takım Kaptanı)
Onur
Zübeyde
Alper
Beyza
Kaan
Hakan
Akın
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.