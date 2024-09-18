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        Haberler Bilgi MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 18 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. Dokunulmazlık oyunu yemeği 'Makarnalar' oldu. Takım oyununun galibi şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. İşte 18 Eylül MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığının sahibi olan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 19:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:24
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept makarnalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 18 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Makarna' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Alper (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kerem

          Ezgi

          Nigar

          Nevzat

        • 6

          Kırmızı Takım

          Erim (Takım Kaptanı)

          Semih

          Kaan

          Zübeyde

          Beyza

          Yudum

          Hakan

          Ayşe

          Akın

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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