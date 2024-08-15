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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 15 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan ada ülkelerinin yemekleri teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 15 Ağustos Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:48
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        • 1

          Takım oyununda ada yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 15 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          14 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'muhlama' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Deniz'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucu Emre oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi takım

          Nevzat (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Kaan

          Eda

          Kerem

          Onur

          Zübeyde

          Nigar

          Hakan

          Çağlar

        • 7

          Kırmızı takım

          Zeynep (Takım kaptanı)

          Semih

          Ezgi

          Ümmühan

          Emre

          Alper

          Beril

          Beyza

          Ayşe

          Deniz

        • 8

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

          MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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