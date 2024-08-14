MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'muhlama' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos MasterChef eleme potasına giden yarışmacılar...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Kerem ve Kaan eleme potasına giden isimler oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım aldı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'muhlama' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayını bireysel dokunulmazlığın sahibi belirleyecek. Dördüncü eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
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Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?
MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.