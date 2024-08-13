Haftanın ilk oyunu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımların kaderi haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile belirleniyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan 7 bölge 7 kebap konsepti ile lezzetli kebaplar hazırlamalarını istedi. Peki, 13 Ağustos Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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Haftanın ilk takım oyununda kebap yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 13 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF 12 AĞUSTOS KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı Nevzat oldu.
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En başarılı tabağı yapan Nevzat mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanı olarak Zeynep'i seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
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Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?
MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.