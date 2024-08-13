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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 13 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        Haftanın ilk oyunu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımların kaderi haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile belirleniyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan 7 bölge 7 kebap konsepti ile lezzetli kebaplar hazırlamalarını istedi. Peki, 13 Ağustos Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:24
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        • 1

          Haftanın ilk takım oyununda kebap yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 13 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF 12 AĞUSTOS KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı Nevzat oldu.

        • 4

          En başarılı tabağı yapan Nevzat mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanı olarak Zeynep'i seçti.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi takım

          Nevzat (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Kaan

          Eda

          Kerem

          Onur

          Zübeyde

          Nigar

          Hakan

          Çağlar

        • 6

          Kırmızı takım

          Zeynep (Takım kaptanı)

          Semih

          Ezgi

          Ümmühan

          Emre

          Alper

          Beril

          Beyza

          Ayşe

          Deniz

        • 7

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 8

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

          MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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