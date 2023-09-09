TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef haftanın son eleme adayı...