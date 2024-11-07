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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın son takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu, Türk-Japon 100 yıllık dostluğunu temsilen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi oldu. Japon mutfağına özgü yemeklerin yapılacağı gecede, mavi ve kırmızı haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Kasım Perşembe MasterChef'te eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:59
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunlarında 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı takımdan ise Nigar ve Kaan eleme potasında olan yarışmacılar. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Japon mutağına ait yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Şirin (Takım Kaptanı)

          Onur

          Eda

          Alper

          Muratcan

          Erim

        • 6

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Ezgi

          Kaan

          Emre

          Nigar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)

          MasterChef'te elenen son isim Akın oldu.

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