MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile sürüyor. Eski yarışmacıların jüri koltuğuna oturacağı gecede, günün konsepti, yedi bölge yedi yemek olacak. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kazanan takım, jüri üyelerinin değerlendirmeleri ardından belli olacak. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Ekim 2025 Salı MasterChef eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayten ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu.. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Cansu (Kaptan)
Furkan
Özkan
Hakan
Ayla
Mert
Eylül
Murat Can
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Çağatay
Sümeyye
Gizem
Sezer
İhsan
Onur
Aslı
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.