        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü ve son takım oyunu gündemdeki yerini aldı. Kaptanların belli olması ardından Kırmızı ve Mavi Takım arasında kıyasıya rekabet başladı. Bu kapsamda, 7 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı araştırılıyor. Peki, 7 Ağustos Perşembe Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 19:10 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:28
        • 1

          Masterchef Türkiye'de üçüncü ve son takım oyununda Kırmızı ve Mavi Takım Akdeniz ürünleri ile yemekler konsepti ile kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan takım olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de üçüncü takım oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

          Masterchef Türkiye'de ilk ve ikinci takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. MasterChef Türkiye 2025'in ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan İhsan oldu. MasterChef Türkiye 2025'te ikinci bireysel dokunulmazlığını kazanan ise Özkan oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk mavi takım kaptanı Gizem oldu. Mavi takım kaptanı Gizem, kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Gizem (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Özkan

          İrem

          Merve

          İhsan

          Eylül

          Sercan

          Cansu

          Tunahan

          Kırmızı Takım

          İlhan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sezer

          Furkan

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Çağlar

          Ayla

          Sümeyye

        • 5

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

          1. Grup Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 6

          2. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

          Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

          İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

          3. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

          Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

          Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

          Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

          Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

          Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

        • 7

          4. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

          Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

          Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

          Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

          Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

          MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.

        Habertürk Anasayfa