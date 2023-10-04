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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. İzleyiciler için "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:09
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        • 1

          Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ocak başına geçiyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı alan takım açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayları netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Barbaros - Kaptan

          Kıvanç

          Metin

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Esra

          Alican

          Barış

          Eda

        • 5

          Kırmızı Takım

          Kerem - Kaptan

          Hasan

          Eren

          Sergen

          Azize

          Dilara

          Cemre

          Batuhan

          Tanya

        • 6

          EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
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