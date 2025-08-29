MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Gizem ve Cansu eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...