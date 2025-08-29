MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Düello şeklinde oynanacak haftanın üçüncü dokunulmazlığında şefler yarışmacılardan, "Eli Böğründe" yemeği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son dokunulmazlığını kazanacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Ağustos Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
- 1
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Gizem ve Cansu eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
- 6
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.