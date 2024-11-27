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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek yapacak. İlk turda 2 kişi, 2'nci turda 3 kişi yarışacak. 50 dakika içinde 2 tabak yapacak olan yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 27 Kasım Çarşamba dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 20:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:25
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın 2'nci eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          MAVİ TAKIM

          Beyza (Takım Kaptanı)

          Emre

          Kerem

          Alper

          Onur

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Şirin (Takım Kaptanı)

          Eda

          Semih

          Erim

          Kaan

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

          MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.

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