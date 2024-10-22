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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İlk etapta şefler yarışmacılardan, 'Dünyadan acılı yemekler' yapmalarını istedi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:15
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Muratcan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nigar oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme adaylarını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘Dünyadan acılı yemekler’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Kerem, haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kaan

          Akın

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          KIRMIZI TAKIM

          Nigar (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Semih

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

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