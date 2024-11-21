MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. En başarılı tabağı yapan takım, haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Kaan eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...