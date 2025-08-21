Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Şefler yarışmacılardan, esnaf lokantalarının yaz yemeklerini yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağı yapan takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununun kaybeden taraf ise bireysel dokunulmazlık oyunun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 21.08.2025 - 20:06 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:35
        • 1

          MasterChef'te heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, eleme potasına Hilal ve Ayten gitmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu İlhan kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın üçücün ve dördüncü eleme adayları İhsan ve Bilal oldu.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Mert

          Sezer

          Onur

          Ayla

          Sercan

          İrem

          Cansu

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Ayten (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Furkan

          Çağatay

          Gizem

          Hilal

          Çağlar

          İhsan

          Bilal

          İlhan

        • 7

          MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

        Habertürk Anasayfa