MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunuyla devam etti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Muratcan ve Nevzat eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...