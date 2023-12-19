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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef bugün eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da takım oyunlarında son haftaya girildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olacak MasterChef'te ikinci etabın sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. İşte 19 Aralık 2023 Salı MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:10
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        • 1

          MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya geliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef bugün eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlığı kazanan takım bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı birinci dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

          Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        • 6

          MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

          Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        • 7

          Mavi Takım

          Tahsin (Kaptan)

          Sergen

          Barbaros

          Hasan

        • 8

          Kırmızı Takım

          Eren (Kaptan)

          Kıvanç

          Esra

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Akrep
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