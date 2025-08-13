Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Çarşamba MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Perde Pilavı' oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Giriş: 13.08.2025 - 20:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 00:25
        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan İlhan ve İhsan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın 3. eleme adayı Merve olurken, eleme potasına giden dördüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Çağatay oldu.

        • 5

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          İlhan

          İhsan

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım:

          Merve (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Ayla

          Çağlar

          İhsan

        • 7

          Kırmızı Takım:

          Sercan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Furkan

          Gizem

          Özkan

          Sezer

          Eylül

