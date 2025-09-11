Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda gecenin konsepti, ülkemizin börekleri oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 19:08 Güncelleme: 12.09.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürdü. MasterChef'in yeni bölümünde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Eylül bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Eylül 5. eleme adayı olarak İrem'i seçti. Eleme potasına giden 6. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağlar oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Hakan (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Sezer

          Gizem

          Özkan

          Barış

          İhsan

          Ayten

          Cansu

        • 6

          Kırmızı Takım

          İrem (Takım Kaptanı)

          Furkan

          Ayla

          Mert

          Eylül

          Onur

          Çağlar

          Murat Can

          İlhan

          Nisa

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Habertürk Anasayfa