Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Portekiz mutağı' oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...