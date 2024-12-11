MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde takım oyunu düello şeklinde oynanacak. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Portekiz mutağı'na özgü yemekler oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığının sahibi olan yarışmacı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Portekiz mutağı' oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Portekiz mutağı'na özgü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Kerem (Takum Kaptanı)
Onur
Erim
Alper
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Beyza
Şirin
Eda
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?
MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.